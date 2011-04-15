В Сакском районе Крыма отремонтируют железную дорогу. Об этом говорится в сообщении Главгосэкспертизы России.



Капитальный ремонт пройдет на участке главного пути Симферопольской дистанции от разъезда 29 км до станции Саки. Проектом, достоверность определения сметной стоимости которого подтвердили эксперты Крымского филиала ведомства, предусмотрены выправка пути в плане и профиле, смена верхнего строения пути, очистка щебеночного балласта с добавлением нового и укладки бесстыкового пути.



Протяженность ремонтируемого участка главного пути - 6.3 км. Скорость движения после завершения работ составит 80 км/ч для грузовых и 100 км/ч - для пассажирских поездов.



Финансирование капитального ремонта планируется осуществлять за счет средств федерального бюджета. Застройщик - ФГУП "Крымская железная дорога". Генеральный проектировщик - АО "Ленпромтранспроект".



"AK&M" от 19.06.2020