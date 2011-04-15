"Газпром нефть" расширяет логистическую схему поставок битумных материалов

Оператор битумного бизнеса "Газпром нефти" - "Газпромнефть - Битумные материалы" - впервые осуществил отгрузку высокотехнологичной продукции специализированным морским транспортом. Об этом говорится в сообщении компании.



Первая партия дорожного битума объемом 3.1 тыс. т доставлена из Санкт-Петербурга в Норвегию на танкере-битумовозе Elizabeth J.



Для поставки битумных материалов с сохранением их качественных характеристик разработана уникальная схема, включающая 2 логистических этапа. Сначала вяжущие в разогретом состоянии перевозятся автомобильным транспортом с Московского НПЗ "Газпром нефти" в порт Санкт-Петербурга, а затем в изолированных емкостях на танкере-битумовозе доставляются по Балтийскому морю в страны Скандинавии.



Производство дорожного битума, соответствующего международным стандартам и имеющего высокий экспортный потенциал, обеспечено на большой битумной установке Московского НПЗ "Газпром нефти", крупнейшей в России и Европе. Плановые работы, проведенные на установке получения битума, позволили увеличить производство продукции в первом квартале 2020 года на 35%.



ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром нефть", по МСФО за 2019 год выросла на 6.2% и составила 400.201 млрд руб. против 376.667 млрд руб. годом ранее. Выручка составила 2.485 трлн руб. - на уровне 2018 года (+0.2% - 2.489 трлн руб.). Показатель скорректированная EBITDA (прибыль до уплаты процентов, налога на прибыль и амортизации) остался стабильным - 795.1 млрд руб. - несмотря на отрицательную динамику цен и тенденции конъюнктуры рынка.



Убыток, относящиеся к акционерам ПАО "Газпром нефть", по МСФО за I квартал 2020 года составил 13.806 млрд руб. против прибыли в 107.894 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 12.2% до 514.568 млрд руб. с 586.359 млрд руб., показатель EBITDA - на 54.6% до 81.376 млрд руб. со 179.052 млрд руб.



"AK&M" от 19.06.2020