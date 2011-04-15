Транснефть 23 июня завершит работы по ликвидации последствий ЧС под Норильском

ПАО "Транснефть" 23 июня полностью завершит работы по ликвидации последствий ЧС с разливом нефтепродуктов под Норильском и вывезет персонал и оборудование. Об этом говорится в сообщении Транснефти со ссылкой на официального представителя компании.



"По итогам совещания в пятницу принят план демобилизации. В соответствии с планом МЧС "Транснефть" 23 июня полностью покидает место ЧС. Тогда же вместо специальных бригад "Транснефти", Морспасслужбы и "Газпром нефти" приступят к работе подрядчики "Норникеля". Насколько мне известно, подрядные организации в дальнейшем будут ставить сепарационные установки для последующего отделения воды от дизеля", - сказал он.



По итогам работ на месте ликвидации последствий аварии глава МЧС России Евгений Зиничев вручил представителям Транснефти благодарность и отметил, что она собрала наибольший объем жидкости с поверхности реки с концентрацией дизеля 97% и выше.



В настоящее время обсуждается возможность привлечения трубопроводных войск для монтажа временного трубопровода. С помощью него предполагается перекачать очищенные объемы дизеля в места хранения, где они будут использоваться по назначению, добавил представитель компании.



В аварийно-спасательных мероприятиях задействованы спасатели АО "Транснефть - Сибирь", имеющие квалификационные удостоверения и опыт работы в условиях ликвидации ЧС. Полевой городок состоит из жилых палаток в зимнем исполнении и развернут на берегу реки Амбарная. Предприятие уже завершило основной этап работ по ликвидации последствий аварии.



АО "Транснефть-Сибирь" является самым крупным дочерним обществом в составе российской монополии по транспорту нефти ПАО "Транснефть" и занимает исключительное место в экономике топливно-энергетического комплекса Западной Сибири.



ПАО "Транснефть" (ИНН 7706061801) занимает монопольное положение на рынке экспортных поставок нефти трубопроводным транспортом. Группа "Транснефть" располагает крупнейшей в мире системой нефтепроводов, составляющей 48.505 тыс. км. Уставный капитал компании составляет 7.249 млн руб., выпущено 5649468 обыкновенных и 1554875 привилегированных акций номиналом 1 руб.



Прибыль, причитающаяся акционерам ПАО "Транснефть", по МСФО за I квартал 2020 года выросла на 13% до 57 млрд руб. с 50 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 1% до 263 млрд руб. с 260 млрд руб., показатель EBITDA увеличился на 3% до 134 млрд руб. со 130 млрд руб.



"AK&M" от 19.06.2020