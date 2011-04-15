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19/06/2020
16:27

Минкомсвязь запустила на госуслугах сервисы по сбору подписей на региональных выборах

Минкомсвязь России в рамках подготовки к единому дню голосования 13 сентября 2020 года реализовала на портале госуслуг сервисы по сбору подписей избирателей. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Для кандидатов и избирательных объединений на портале открыты личные кабинеты с информацией о предстоящих выборах, сроках проведения кампании и подробной информацией о других кандидатах и избирательных объединениях.

На портале реализован механизм сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата и списка кандидатов от избирательного объединения в органы государственной власти субъектов РФ. Сформированный список подписей можно направить в избирательную комиссию прямо из личного кабинета. Там же будут отображены итоги голосования.

"Теперь поддержать кандидатов так же легко, как поставить лайк в социальных сетях под фотографией или постом", - сказал цитируемый в сообщении замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Олег Качанов на заседании ЦИК.

Воспользоваться сервисом сбора подписей во время подготовки к выборам 2020 года могут кандидаты и избирательные объединения в Челябинской области, Пермском крае и Чувашии.

Предоставление цифровых сервисов для кандидатов, избирательных объединений и политических партий реализуется Минкомсвязью совместно с Центральной избирательной комиссией РФ в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".

"AK&M" от 19.06.2020
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