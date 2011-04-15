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19/06/2020
16:08

Банк России снизил процентную ставку в рамках механизмов поддержки кредитования субъектов МСП и кредитования на неотложные нужды

С 22 июня 2020 года процентная ставка по кредитам Банка России, направленным на поддержку кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), а также кредитования на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости, будет снижена с 3.5% до 2.5% годовых. Об этом говорится в сообщении Банка России.

Данное снижение касается как вновь предоставляемых, так и ранее предоставленных кредитов Банка России в рамках данных механизмов (с совокупным лимитом 500 млрд руб.).

При этом сохраняется подход, согласно которому дальнейшее изменение процентной ставки по полученным кредитной организацией кредитам Банка России, направленным на поддержку кредитования субъектов МСП, зависит от изменения задолженности по кредитам, предоставленным данной кредитной организацией субъектам МСП, в сравнении с ее значением на 1 апреля 2020 года.



"AK&M" от 19.06.2020
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