Чистая прибыль Россельхозбанка по РСБУ за 5 месяцев составила 3 млрд руб.

Чистая прибыль Россельхозбанка по РСБУ за 5 месяцев 2020 года составила 3 млрд руб. Об этом говорится в сообщении банка.



Чистый процентный и комиссионный доход вырос на 3.2% до 36.2 млрд руб. Рост обусловлен увеличением объемов кредитования.



АО "Россельхозбанк" (РСХБ, ИНН 7725114488) образовано в марте 2000 года для обслуживания предприятий АПК. В настоящее время банк входит в число десяти крупнейших банков страны. Россельхозбанк занимает второе место в России по размеру филиальной сети. Свыше 1.5 тыс. отделений работают во всех регионах страны, в том числе более половины в малых городах и сельских населённых пунктах. Представительства банка открыты в Беларуси, Казахстане, Таджикистане, Азербайджане и Армении. Единственный акционер Россельхозбанка - РФ в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.





"AK&M" от 19.06.2020