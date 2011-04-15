Рост страхового рынка в РФ ускорился в I квартале, ЦБ

Рост страхового рынка ускорился в I квартале 2020 года. Как говорится в сообщении Банка России, темпы прироста страховых премий достигли максимального значения за последние пять кварталов — 12.6%.



Увеличение премий произошло во всех ключевых сегментах рынка. Их объем за I квартал составил 426.3 млрд руб.



Однако динамика страхового рынка по итогам 2020 года будет зависеть от степени восстановления экономики и оживления деловой активности на фоне снятия ограничительных мер для борьбы с коронавирусной инфекцией, отмечает ЦБ.



Объем страховых выплат увеличился на 14.6% до 159.5 млрд руб., и связан с существенным увеличением выплат по заключенным ранее среднесрочным договорам инвестиционного страхования жизни, срок действия которых закончился.



Рентабельность капитала страхового рынка сохранялась в I квартале на высоком уровне (33.2%). Прибыль страховщиков до налогообложения увеличилась на 19.2% до 71.6 млрд руб. Этому в том числе способствовали временные регуляторные послабления Банка России, введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции, позволившие фиксировать стоимость ценных бумаг по состоянию на 1 марта 2020 года.



Динамика страховых взносов в целом следует за динамикой ВВП, так как зависит от состояния отраслей экономики, активности предприятий и реальных доходов населения. Поэтому замедление экономической активности негативно скажется на страховом рынке в 2020 году.



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