ПАО "Энел Россия" выплатит дивиденды за 2019 год на 3 млрд руб. из расчёта 0.085 руб. на акцию. Об этом говорится в сообщении компании по итогам годового собрания акционеров.



Акционеры избрали новый состав совета директоров, в который вошли: Виталий Зархин, Тагир Ситдеков, Ларон Совирон, Симоне Мори, Андреа Палаццоло, Андреа Гуаччеро, Джорджио Каллегари, Джанкарло Пешини, Мария Антониетта Джаннелли, Лука Новьелло, Денис Мосолов.



Аудитором компании утверждено АО "КПМГ".

Напомним, за 2018 год было решено выплатить дивиденды на 5 млрд руб. из расчета 0.141471 руб. на одну обыкновенную акцию.



ПАО "Энел Россия" входит в Группу Enel. Производственными филиалами ПАО "Энел Россия" являются три газовые станции: Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС и Среднеуральская ГРЭС. Общая установленная мощность Общества составляет 5628.7 по выработке электроэнергии и 2032 Гкал/ч по выработке тепла. Также компания временно управляет угольной Рефтинской ГРЭС установленной мощностью 3800 МВт во время переходного периода, необходимого для завершения сделки по продаже станции ее новому владельцу АО "Кузбассэнерго". Помимо этого, ПАО "Энел Россия" реализует три проекта в сфере ветрогенерации: Азовская ВЭС (90 МВт), Кольская ВЭС (201 МВт), Родниковская ВЭС (71 МВт).



Уставный капитал ПАО "Энел Россия" составляет 35371898370 руб. и разделен на обыкновенные акции номиналом 1 руб. Доля Enel SpA в уставном капитале компании - 56.43%, доля PFR Partners Fund I Limited - 19.03%, доля прочих миноритарных акционеров - 24.54%. Акции ПАО "Энел Россия" включены в котировальный список первого уровня ПАО "Московская Биржа".



Компания была зарегистрирована в Екатеринбурге 27 октября 2004 года под наименованием ОАО "ОГК-5". 7 июля 2009 года решением годового собрания акционеров переименовано в ОАО "Энел ОГК-5", а 8 августа 2014 года ИФНС России зарегистрировала новую версию устава компании с фирменным наименованием ОАО "Энел Россия". 25 июня 2015 года компания сменила свою организационно-правовую форму и была переименована в ПАО "Энел Россия".



Чистая прибыль Энел Россия по РСБУ за I квартал 2020 года упала в 2 раза до 1.264 млрд руб. с 2.576 млрд руб. годом ранее. Выручка упала на 0.5% до 19.091 млрд руб. с 19.18 млрд руб., валовая прибыль - в 1.6 раза до 2.645 млрд руб. с 4.243 млрд руб. Прибыль до налогообложения сократилась до 1.609 млрд руб. с 3.239 млрд руб.



"AK&M" от 19.06.2020