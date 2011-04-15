Норникель направил 5 млрд руб. на работы по ликвидации ЧС в Норильске

Норникель профинансировал работы по ликвидации ЧС в Норильске 5 млрд руб. Об этом заявил президент компании Владимир Потанин на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.



"Ни одного бюджетного рубля потрачено не будет", - сказал В.Потанин.



Напомним, 29 мая 2020 года на ТЭЦ-3 Норильска (район Кайеркан) произошёл инцидент: из-за внезапного проседания опор получил повреждения резервуар хранения дизельного топлива, в результате произошла утечка топлива.



ПАО ГМК "Норильский никель" (ИНН 8401005730) представляет собой крупнейшую в России диверсифицированную горно-металлургическую компанию, является крупнейшим в мире производителем никеля и палладия и одним из крупнейших в мире производителей платины, родия, меди и кобальта. Помимо этого, компания выпускает большое количество сопутствующих металлов, включая золото, серебро, теллур, селен, иридий и рутений. Производственные подразделения группы ГМК "Норильский никель" расположены в Норильском промышленном районе и на Кольском полуострове, а также в Финляндии, США, Австралии, Ботсване и ЮАР.



Чистая прибыль Норникеля по МСФО за 2019 год выросла на 95% до $5.966 млрд с $3.059 млрд годом ранее. Консолидированная выручка увеличилась на 16%, составив $13.6 млрд. Показатель EBITDA увеличился на 27% до $7.9 млрд.



"AK&M" от 19.06.2020