"Газпром нефть" завершила очистку русла реки Амбарная под Норильском

В Норильске завершен основной этап аварийно-спасательных работ на месте разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3. Специалисты "Газпром нефти", принимавшие участие в ликвидации последствий ЧС, за две недели установили 4 км боновых заграждений и собрали более 8 тыс. кубометров нефтесодержащей жидкости, говорится в сообщении компании.



Команда "Газпром нефти" полностью очистила русло реки Амбарная от топливных пятен.



Завтра, 20 июня, 50 сотрудников "Газпром нефти" вернутся в Мегион, Ноябрьск, Санкт-Петербург и Ханты-Мансийск. 22 спасателя компании останутся в Норильске для доочистки притоков реки и поверхности малых водоемов, а также обработки сорбентами береговой линии и мониторинга ее состояния.



На смену спасателям компании в Норильск прибыли экологи "Газпром нефти". Специалисты примут участие в составлении "дорожной карты" программы восстановления флоры и фауны пострадавшей территории.



ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром нефть", по МСФО за 2019 год выросла на 6.2% и составила 400.201 млрд руб. против 376.667 млрд руб. годом ранее. Выручка составила 2.485 трлн руб. - на уровне 2018 года (+0.2% - 2.489 трлн руб.). Показатель скорректированная EBITDA (прибыль до уплаты процентов, налога на прибыль и амортизации) остался стабильным - 795.1 млрд руб. - несмотря на отрицательную динамику цен и тенденции конъюнктуры рынка.



Убыток, относящиеся к акционерам ПАО "Газпром нефть", по МСФО за I квартал 2020 года составил 13.806 млрд руб. против прибыли в 107.894 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 12.2% до 514.568 млрд руб. с 586.359 млрд руб., показатель EBITDA - на 54.6% до 81.376 млрд руб. со 179.052 млрд руб.



"AK&M" от 19.06.2020