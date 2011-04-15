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19/06/2020
18:20

В Москве сохраняется запрет на пикники

На природных территориях столицы запрещено устраивать пикники, а также разводить огонь даже в специально отведенных для этого зонах. Об этом напоминает ГПБУ "Мосприрода".

За ситуацией следят инспекторы по охране окружающей среды. Патрулирование на особо охраняемых природных территориях усилено. Нарушителям грозит штраф до 5 тыс. руб.

После того как запрет снимут, Мосприрода планирует оборудовать противопожарным инвентарем около 250 зон.

Пикниковые зоны оборудованы в специальных местах. Стихийные пикники негативно влияют на сложившуюся экосистему. Например, шумная компания может отпугнуть птиц и животных, а дым от мангала - насекомых, опыляющих растения.

Обновленный перечень пикниковых точек, расположенных на природных территориях, появится на сайте Мосприроды.

В данный момент парки, скверы, сады открыты исключительно для прогулок и индивидуальных занятий спортом. Для безопасности отдыхающих временно запрещено пользоваться лавочками, беседками, детскими и спортивными площадками, отмечает столичная мэрия.

"AK&M" от 19.06.2020
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