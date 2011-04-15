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19/06/2020
17:48

В московских ЗАГСах с 23 июня возобновятся торжественная регистрация брака

Московские отделы ЗАГС и дворцы бракосочетания с 23 июня возобновят проведение торжественных церемоний заключения брака. Об этом заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, сообщает столичная мэрия.

"С 23 июня мы возобновляем проведение торжественных церемоний регистрации заключения брака. Бракосочетания традиционно будут проходить в красивых залах под звуки марша Мендельсона, с поздравительной речью ведущей, обменом кольцами. А с 26 июня мы планируем вновь проводить бракосочетания на необычных площадках столицы. Мы благодарим молодоженов за терпение и еще раз поздравляем те пары, которые заключили брак в такое непростое время. Конечно, санитарно-эпидемиологические требования сохраняются - мы просим горожан носить маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию в отделах ЗАГС", - рассказала она.

После проведения каждой церемонии заключения брака в торжественном зале будут проходить санитарная обработка и проветривание помещений.

На новых площадках для регистрации брака будут действовать такие же правила, как и в отделах ЗАГС.

В период особого режима работы загсов регистрация брака проходила в неторжественной обстановке без присутствия гостей и фотографов. Около 30 процентов молодоженов предпочли перенести церемонию бракосочетания на более поздний срок, более 5 тыс. пар поженились.

Наибольшее количество браков было зарегистрировано во Дворце бракосочетания N 1. Здесь было заключено более 400 браков. Во Дворце бракосочетания N 3 поженились более 250 пар. Такое же количество браков было зарегистрировано в Шипиловском отделе ЗАГС. Солнцевский и Таганский отделы ЗАГС также пользовались популярностью - в каждом поженились более 220 пар.

Несмотря на сложившиеся обстоятельства, молодожены старались сделать день бракосочетания запоминающимся. Популярными стали прямые трансляции в социальных сетях, а также видеоконференции с близкими и друзьями. Пары соблюдали меры безопасности и приходили в загс в креативных масках и перчатках.

Наиболее популярная дата у молодоженов в летний период - День семьи, любви и верности. В прошлом году накануне праздника брак заключили 1.3 тыс. пар. В этом году 8 июля планируют пожениться около 300 пар.

"AK&M" от 19.06.2020
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