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19/06/2020
18:24

ФАС установила в действиях Google нарушение закона "О рекламе"

Московское УФАС России установило в действиях ООО "Гугл" нарушение закона "О рекламе". Об этом говорится в сообщении службы.

В системе контекстной рекламы Google AdWords размещалась реклама охотничьего оружия.

Данный вид рекламы, как и реклама оружия самообороны, спортивного и сигнального, разрешена только способами, определенными законом "О рекламе". Интернет не относится к местам, где реклама такого товара допускается. Соответствующее ограничение установлено частью 5 статьи 26 закона "О рекламе", а за ее нарушение несет ответственность распространитель рекламы.

По факту выявленного нарушения Google грозит штраф в размере до 500 тыс. руб.

Google - система поиска информации в сети интернет (включая русскоязычный интернет). Возможность поиска картинок и новостей; автоматический перевод англоязычных страниц.

"AK&M" от 19.06.2020
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