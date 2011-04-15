ФАС установила в действиях Google нарушение закона "О рекламе"

Московское УФАС России установило в действиях ООО "Гугл" нарушение закона "О рекламе". Об этом говорится в сообщении службы.



В системе контекстной рекламы Google AdWords размещалась реклама охотничьего оружия.



Данный вид рекламы, как и реклама оружия самообороны, спортивного и сигнального, разрешена только способами, определенными законом "О рекламе". Интернет не относится к местам, где реклама такого товара допускается. Соответствующее ограничение установлено частью 5 статьи 26 закона "О рекламе", а за ее нарушение несет ответственность распространитель рекламы.



По факту выявленного нарушения Google грозит штраф в размере до 500 тыс. руб.



Google - система поиска информации в сети интернет (включая русскоязычный интернет). Возможность поиска картинок и новостей; автоматический перевод англоязычных страниц.



"AK&M" от 19.06.2020