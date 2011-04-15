Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

19/06/2020
18:33

"Мои документы" в Москве начали принимать посетителей без предварительной записи

Центры госуслуг "Мои документы" начали принимать посетителей без предварительной записи. Об этом заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, сообщила столичная мэрия.

Так, 88 офисов уже приступили к обычному режиму работы, еще 17 откроются в понедельник, 22 июня.

"Благодаря стабилизации ситуации с распространением коронавирусной инфекции по решению Мэра Москвы получить услуги в 105 офисах "Мои документы" можно в стандартном режиме - без предварительной записи. Помимо ранее открытых 88 офисов к работе возвращается еще 17 центров, включая Дворец госуслуг на ВДНХ. При этом санитарно-эпидемиологические требования, такие как ношение масок и перчаток, а также обязательная социальная дистанция, сохраняются. Вход заявителей в центры будет осуществляться по мере освобождения окон приема. Это необходимо для предотвращения массового скопления людей и безопасного пребывания сотрудников и посетителей", - рассказала она.

Сотрудники ГИБДД, предоставляющие услуги на территории флагманских офисов, ведут прием по предварительной записи. Она осуществляется на порталах mos.ru и gosuslugi.ru. К ним можно обратиться за услугой регистрации транспортного средства, оформления и переоформления водительского удостоверения национального и международного образца в день обращения. Предварительная запись также необходима для оформления биометрического загранпаспорта.

Также в 35 офисах "Мои документы" специалисты центра занятости населения оказывают содействие жителям в поиске работы и получении статуса безработного, а работодателям - в подборе необходимых сотрудников на основании онлайн-заявок.

Для безопасности жителей центры госуслуг оборудованы защитными стеклами-экранами в окнах приема, дозаторами с кожным антисептиком и рециркуляторами воздуха. Также в офисах нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции. Помещения регулярно дезинфицируются в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

Во всех офисах "Мои документы" необходимо соблюдать масочный и перчаточный режим. На входе у посетителей измеряют температуру - тех, у кого она будет повышена, внутрь не пустят.

Многие услуги по-прежнему доступны в электронном виде на порталах mos.ru, gosuslugi.ru и сайтах ведомств.

Районные офисы открыты ежедневно с 08:00 до 20:00, флагманские офисы - с 10:00 до 22:00.

"AK&M" от 19.06.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Информационное агентство AK&M
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
выдано: Роскомнадзор
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3
Главный редактор: Ефремова Ю.Л.
Сайт может содержать материалы 16+

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100