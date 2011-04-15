Еще шесть московских стационаров для лечения COVID-19 вернутся к стандартному режиму работы

По поручению мэра Москвы Сергея Собянина еще шесть городских стационаров, перепрофилированных для госпитализации пациентов с коронавирусной инфекцией, начнут оказывать плановую помощь. Об этом заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, сообщила столичная мэрия.



"Эпидемиологическая ситуация в городе постепенно улучшается, и нагрузка на стационары, задействованные в борьбе с COVID, снижается. В таких условиях и с учетом имеющегося резерва в виде созданных временных госпиталей мы можем продолжить возвращать медицинские учреждения к прежнему режиму работы. В ближайшее время такая работа начнется еще в шести городских больницах: N 17, 51, 29 имени Н.Э. Баумана, имени С.И. Спасокукоцкого, N 1 имени Н.И. Пирогова, а также в туберкулезной больнице имени А.Е. Рабухина. Общий коечный фонд этих перепрофилированных стационаров составит до трех тысяч коек", - сообщила А.Ракова.



Сейчас в Москве на базе пяти временных госпиталей создан резервный коечный фонд. Это дает возможность постепенно освобождать стационары, перепрофилированные для лечения пациентов с COVID-19.



В ближайшее время в клиниках демонтируют спецоборудование, проведут санитарную обработку, протестируют весь персонал на наличие коронавирусной инфекции. Затем сотрудники будут проходить исследования на COVID-19 еженедельно.



В соответствии с временным стандартом койки в палатах установят с увеличенными интервалами. Помещения будут дополнительно проветривать, а воздух внутри обеззараживать.



По-новому будут проходить прием и госпитализация. Пациентов будут принимать через отдельный вход, интервал между посещениями составит не менее 15 минут. Такие меры будут нужны, чтобы провести дезинфекцию.



Кроме того, пациентов будут тестировать на коронавирус. Плановое лечение начнут только после получения отрицательных результатов. На это время людей разместят в отдельных палатах с соблюдением всех требований санитарно-эпидемиологической безопасности.



Данный стандарт будет соблюдаться во всех больницах, которым предстоит возвращение к привычному режиму работы.



"AK&M" от 19.06.2020