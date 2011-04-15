Сбербанк и КуйбышевАзот договорились о совместных проектах в сфере возобновляемых источников энергии

Сбербанк и КуйбышевАзот заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в реализации совместных проектов, связанных с электроснабжением на основе возобновляемых источников электроэнергии (ВИЭ), а также создании условий для внедрения инновационных технологий и продуктов в этой области. Это первое подобное соглашение в России. Об этом говорится в сообщении банка.



Документ в дистанционном формате подписали Председатель Поволжского банка ПАО Сбербанк Александр Анащенко и генеральный директор ПАО КуйбышевАзот Александр Герасименко.



ПАО "КуйбышевАзот" (ИНН 6320005915) является одним из ведущих предприятий российской химической промышленности. Компания, расположенная в Тольятти Самарской области, осуществляет свою деятельность по следующим основным направлениям: капролактам и продукты его переработки (полиамид-6, высокопрочные технические нити, кордная ткань, инженерные пластики); аммиак и азотные удобрения; промышленные газы.



"КуйбышевАзот" — лидер по производству капролактама, полиамида, текстильных и технических нитей в России, СНГ и Восточной Европе, входит в десятку крупнейших предприятий азотной промышленности России. В 2018 году доля компании в общероссийском производстве капролактама составила 54%, полиамида — 99%, азотных удобрений — 4.7%



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб.



Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации владеет 52.32% от общего количества голосующих акций Сбербанка.



"AK&M" от 19.06.2020