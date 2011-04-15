Тинькофф разработал технологию для отказа от бумажных чеков

Тинькофф разработал технологию, которая позволяет различным игрокам рынка перейти на электронные чеки и полностью отказаться от бумажных. Об этом говорится в сообщении банка.



Технология представляет собой надстройку-стандарт к международному стандарту ISO 8583 - она позволяет любому ОФД, оффлайн или интернет-магазину, кафе и другой точке продаж в течение минуты отправить покупателю, если он расплачивается картой, электронный кассовый чек на e-mail или в приложение банка.



Технология Тинькофф открытая - ей бесплатно может воспользоваться любой магазин, ОФД, производитель касс или банк-эмитент. На данный момент аналогов разработанному Тинькофф стандарту в мире не существует. В будущем Тинькофф планирует предложить Международной организации по стандартизации (ISO) дополнить мировые стандарты этой надстройкой.



Использование стандарта Тинькофф гарантирует отправку электронного чека, если покупатель расплачивается картой. Крупному ритейлеру печать обходится примерно в 0.1% от каждой транзакции - суммы среднего чека. Отказ от бумаги позволит игрокам рынка сэкономить на печати несколько миллионов рублей в год, при условии массового использования другими игроками рынка этих дополнений к стандарту. Кроме того, это поможет сократить издержки на утилизацию тех чеков, которые не забирают покупатели. Это дешевле и лучше с экологической точки зрения и устойчивого развития - ритейл отказывается от пластиковых пакетов, а теперь сможет отказаться и от бумажных чеков.



Тинькофф Банк (ранее Химмашбанк) приобретён О.Тиньковым в 2006 году. Банк входит в число крупных российских банков. Основное направление деятельности банка - потребительское кредитование физических лиц, главным образом через кредитные карты, а также предоставление широкого спектра финансовых услуг на базе собственной онлайн-платформы.



"AK&M" от 19.06.2020