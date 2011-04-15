Тинькофф Бизнес разработал для таксопарков сервис автоматических выплат водителям

Тинькофф Бизнес запустил сервис для таксопарков и агрегаторов такси, который позволяет мгновенно выплачивать водителям деньги за заказы. Об этом говорится в сообщении компании.



Управление выплатами доступно таксопаркам в том числе с мобильного телефона, а комиссия для водителей с картами Тинькофф.



Сервис автоматизирует процесс оформления выплат водителям, в разы сокращает время на выставление платежных документов и оптимизирует нагрузку на диспетчеров и бухгалтерию таксопарка - это дает возможность владельцам перераспределить ресурсы внутри бизнеса. В нем можно выбрать удобный период выплат - по запросу водителя, ежедневно или ежемесячно. Если владелец таксопарка решит контролировать все выплаты, то сервис позволяет настроить и ручное одобрение заявки. Управление выплатами таксистам доступно как с компьютера, так и с мобильного телефона.



Сервис также сможет обрабатывать заявки от водителей в течение одной минуты после их оформления. При этом на скорость выплаты не будут влиять ни количество водителей в штате таксопарка, ни количество заявок от них. Даже если водители запрашивают оплату по каждой поездке, а число заявок превышает несколько тысяч в день, выплаты будут мгновенными. Это условие важно для водителей, поэтому сервис может стать дополнительным конкурентным преимуществом таксопарка при поиске новых водителей и позволит снизить издержки на их привлечении и сохранении персонала.



Доступ к сервису для таксопарков бесплатный, таксопарку необходим расчетный счет в Тинькофф. Комиссия будет списываться только за транзакции при переводе выплаты водителю.



Размер комиссии зависит от нескольких факторов: способа подключения к сервису; оборотов таксопарка; карт, которыми пользуются водители.



После открытия расчетного счета в Тинькофф таксопарк подключает программное обеспечение интегратора, настраивает периодичность выплат и устанавливает водителям мобильное приложение, в котором можно оформлять заявки на выплаты. Партнерами Тинькофф уже являются интеграторы Jump Taxi, Force, Dunco, taxiCRM, Taxi Helper (в дальнейшем их число увеличится).



Тинькофф Банк (ранее Химмашбанк) приобретён О.Тиньковым в 2006 году. Банк входит в число крупных российских банков. Основное направление деятельности банка - потребительское кредитование физических лиц, главным образом через кредитные карты, а также предоставление широкого спектра финансовых услуг на базе собственной онлайн-платформы.



"AK&M" от 19.06.2020