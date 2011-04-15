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19/06/2020
18:53

Финансовый директор Coca-Cola HBC М.Имелос уходит в отставку

Михалис Имелос, финансовый директор Coca-Cola HBC AG намерен уйти с должности в конце I квартала 2021 года. Об этом говорится в сообщении компании.

М.Имеллос останется на своем посту, пока его преемник не будет назначен, а затем останется в компании в течение переходного периода. Coca-Cola HBC проводит поиск своего следующего финансового директора.

Coca-Cola Hellenic Bottling Company AG (Coca-Cola HBC) - ведущая компания по производству и дистрибуции напитков The Coca-Cola Company в Европе и часть cистемы Coca-Cola. Coca-Cola HBC AG работает в 28 странах и обслуживает население численностью 595 млн человек.

Coca-Cola HBC Россия является одним из крупнейших инвесторов среди производителей товаров народного потребления. Компании принадлежат 10 современных заводов по производству безалкогольных напитков и соков в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Самаре, Екатеринбурге, Ростовской области, Новосибирске, Красноярске и Владивостоке. Компания производит и предлагает в России широкий ассортимент прохладительных напитков под брендами: Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Cherry, Coca-Cola Vanilla, Coca-Cola Energy, Sprite, Fanta, Powerade, BonAqua, Glaceau Smartwater, Schweppes, FUZETEA, энергетические напитки Burn и Black Monster, соковую продукцию под товарными знаками "Добрый", Rich, "Моя Семья", Pulpy и Innocent.

"AK&M" от 19.06.2020
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