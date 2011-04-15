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19/06/2020
19:00

Клиенты ВТБ в мае увеличили число открытых вкладов на 40%

Число открытых в ВТБ новых депозитов в мае выросло на 40% по сравнению с апрелем и составило более 160 тыс. Объем размещенных только новыми клиентами вкладов вырос по сравнению с апрелем на 73% — до 32 млрд руб. При этом 85% всех средств клиенты вносили в российской валюте. Об этом говорится в сообщении банка.

В мае также на 20% увеличился объем средств, которые клиенты ВТБ переразместили на рублевых вкладах банка, по сравнению с мартом и апрелем.

Более 70% всех депозитов в мае было открыто онлайн, хотя часть клиентов продолжали обращаться в дежурные отделения банка. Активнее всего это делали жители столичного региона — Москвы и области, на втором месте — Санкт-Петербург, на третьем — Самарская и Тульская области. На эти пять регионов пришлось порядка 45% всех открытых в отделениях депозитов.

Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.

Чистая прибыль группы ВТБ за январь-апрель 2020 года по МСФО сократилась на 19% до 40.7 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"AK&M" от 19.06.2020
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