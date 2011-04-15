РЖД продали 100% минус одна акция ВРК-2

ОАО "РЖД" 19 июня провело аукцион по продаже 100% минус одна акция АО "Вагонная ремонтная компания - 2". Об этом говорится в сообщении РЖД.



Продажа актива осуществляется в соответствии с решениями Правительства РФ и совета директоров РЖД в рамках реализации программы отчуждения непрофильных активов компании.



Торги были проведены в форме открытого аукциона с подачей предложений о цене акций в открытой форме.



Цена приобретения акций по итогам аукциона составила 10.7 млрд руб. при стартовой цене в 9.145 млрд руб. Победителем было признано ООО " Новая вагоноремонтная компания".



Организатором конкурса выступил ВТБ.

АО "Вагонная ремонтная компания-2" - одна из трех дочерних компаний ОАО "РЖД", созданных в результате реформы комплекса по ремонту грузовых вагонов в 2011 году. ВРК-2 было передано 36 вагоноремонтных предприятия, производственные мощности которых позволяют производить ремонт более 108 тыс. вагонов в год.



ОАО "Российские железные дороги" входит в мировую тройку лидеров железнодорожных компаний. Компания начала деятельность 1 октября 2003 года. Учредителем и единственным акционером ОАО "РЖД" является РФ. От имени РФ полномочия акционера осуществляет Правительство РФ. Имущество компании было сформировано путём внесения в уставный капитал ОАО "РЖД" по балансовой стоимости активов 987 организаций федерального железнодорожного транспорта, принадлежащих государству. Уставный капитал составляет 2315846775000 руб. и состоит из 2315846775 акций.



Чистая прибыль РЖД по МСФО за 2019 год выросла в 4.4 раза до 155.738 млрд руб. с 35.408 млрд руб. годом ранее. Доходы увеличились на 3.9% до 2.507 трлн руб. с 2.413 трлн руб. Прибыль до налогообложения составила 193.437 млрд руб. против 68.398 млрд руб.



AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 19.06.2020