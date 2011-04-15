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22/06/2020
09:24

Повтор! Банк России снизил ключевую ставку до 4.5% годовых

Банк России снизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов до 4.5% годовых. Об этом свидетельствует сообщение ЦБ.

Дезинфляционные факторы действуют сильнее, чем ожидалось ранее, в связи с большей длительностью ограничительных мер в России и в мире, подчеркивает регулятор.

При этом влияние краткосрочных проинфляционных факторов в основном исчерпано. Риски для финансовой стабильности, связанные с ситуацией на глобальных финансовых рынках, уменьшились. Инфляционные ожидания населения и бизнеса снизились.

В этих условиях ЦБ видит риск значимого отклонения инфляции вниз от цели 4% в 2021 году. Принятое решение по ключевой ставке направлено на ограничение этого риска и удержание инфляции вблизи 4%.


"AK&M" от 19.06.2020
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