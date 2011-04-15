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22/06/2020
10:10

МТС приобрели еще одну компанию по торговле автомобильными запчастями

МТС стало учредителем ООО "Коагент Рус". Об этом свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.

Ранее учредителем был бизнесмен Денис Смирнов.
Напомним, ранее в ЕГРЮЛ была внесена запись о том, что МТС стало учредителем ООО "Стопол Авто". Ранее учредителем был бизнесмен Олег Потапов.

Изменения в реестр внесены 18 июня.
Основной вид деятельности ООО "Стопол Авто" и - торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями. Уставный капитал составляет 200 тыс. руб.

Основной вид деятельности ООО "Коагент Рус" - торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями. Уставный капитал составляет 100 тыс. руб.

ПАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС, ИНН 7740000076) вместе с дочерними предприятиями обслуживает около 100 млн абонентов сотовой связи в России, Армении, Беларуси, Украине, Туркменистане. Компания также предоставляет услуги фиксированной связи и кабельного телевидения во всех федеральных округах России и в Украине.

Уставный капитал МТС составляет 199.84 млн руб. (1998381575 размещённых обыкновенных именных акций).

Прибыль, относящаяся к акционерам МТС, за 2019 год по МСФО выросла в 8 раз до 54.2 млрд руб. с 6.8 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 5.5% до 476.1 млрд руб. с 451.5 млрд руб., скорректированный показатель OIBDA - на 2.8% до 210.3 млрд руб. с 204.6 млрд руб.

Прибыль, относящаяся к акционерам МТС, по МСФО за I квартал 2020 года выросла на 0.8% до 17.7 млрд руб. с 17.6 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 8.9% до 119.6 млрд руб. со 109.8 млрд руб., скорректированный показатель OIBDA - на 1.6% до 51.5 млрд руб. с 50.7 млрд руб.

AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 22.06.2020

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