Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

22/06/2020
10:38

ФосАгро выплатит дивиденды на 10.101 млрд руб. из расчёта 78 руб. на акцию

ПАО "ФосАгро" выплатит дивиденды на 10.101 млрд руб. из расчёта 78 руб. на обыкновенную акцию (или 26 руб. на глобальную депозитарную расписку). Об этом говорится в сообщении компании по итогам внеочередного собрания акционеров.

В качестве даты закрытия реестра для получения дивидендов было установлено 6 июля 2020 года.

ПАО "ФосАгро" (ИНН 7736216869) - российская вертикально-интегрированная компания, один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений. Глобальные депозитарные расписки ФосАгро котируются на LSE и на российской бирже.

Скорректированная чистая прибыль ПАО "ФосАгро" по МСФО за 2019 год упала на 11.2% до 37.062 млрд руб. с 41.748 млрд руб. годом ранее. Чистая прибыль составила 49.408 млрд руб. против 22.135 млрд руб. Выручка выросла на 6.3% и составила 248.1 млрд руб., показатель EBITDA - на 0.9% до 75.6 млрд руб.

Чистая прибыль ПАО "ФосАгро" по МСФО за I квартал 2020 года, скорректированная на эффект от курсовых разниц, выросла на 6% до 14.4 млрд руб. ($216 млн) по сравнению с годом ранее. Выручка сократилась на 11.4% до 64.1 млрд руб. ($965 млн) в связи с коррекцией цен на удобрения в течение прошлого года. Показатель EBITDA сократился на 25.3% до 18.5 млрд руб. ($279 млн), однако рентабельность по EBITDA осталась на высоком уровне - 29%.

"AK&M" от 22.06.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Информационное агентство AK&M
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
выдано: Роскомнадзор
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3
Главный редактор: Ефремова Ю.Л.
Сайт может содержать материалы 16+

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100