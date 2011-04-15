ФосАгро выплатит дивиденды на 10.101 млрд руб. из расчёта 78 руб. на акцию

ПАО "ФосАгро" выплатит дивиденды на 10.101 млрд руб. из расчёта 78 руб. на обыкновенную акцию (или 26 руб. на глобальную депозитарную расписку). Об этом говорится в сообщении компании по итогам внеочередного собрания акционеров.



В качестве даты закрытия реестра для получения дивидендов было установлено 6 июля 2020 года.



ПАО "ФосАгро" (ИНН 7736216869) - российская вертикально-интегрированная компания, один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений. Глобальные депозитарные расписки ФосАгро котируются на LSE и на российской бирже.



Скорректированная чистая прибыль ПАО "ФосАгро" по МСФО за 2019 год упала на 11.2% до 37.062 млрд руб. с 41.748 млрд руб. годом ранее. Чистая прибыль составила 49.408 млрд руб. против 22.135 млрд руб. Выручка выросла на 6.3% и составила 248.1 млрд руб., показатель EBITDA - на 0.9% до 75.6 млрд руб.



Чистая прибыль ПАО "ФосАгро" по МСФО за I квартал 2020 года, скорректированная на эффект от курсовых разниц, выросла на 6% до 14.4 млрд руб. ($216 млн) по сравнению с годом ранее. Выручка сократилась на 11.4% до 64.1 млрд руб. ($965 млн) в связи с коррекцией цен на удобрения в течение прошлого года. Показатель EBITDA сократился на 25.3% до 18.5 млрд руб. ($279 млн), однако рентабельность по EBITDA осталась на высоком уровне - 29%.



"AK&M" от 22.06.2020