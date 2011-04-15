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22/06/2020
11:08

Продажи бензина в Москве после отмены самоизоляции выросли вдвое

Продажи бензина в Москве после отмены самоизоляции выросли вдвое. Об этом говорится в сообщении ВТБ, который совместно с оператором фискальных данных "Первый ОФД" проанализировал изменение объемов продаж бензина в Москве и по России в целом в периоды ослабления режима самоизоляции.

Объем продаж бензина в литрах в среднем за день в Москве в первую неделю после отмены самоизоляции и пропускного режима - с 9 по 14 июня - вырос по сравнению с периодом нерабочих дней - с 30 марта по 11 мая - в 1.85 раза. Рост по сравнению с периодом ослабления режима самоизоляции в столице - с 12 мая по 8 июня - составил более 20%.

Наиболее активно при ослаблении ограничений росли продажи бензина АИ-95: с 9 по 14 июня их объем увеличился более чем вдвое по сравнению с периодом нерабочих дней и более чем на четверть по сравнению с периодом с 12 мая по 8 июня.

Объем продаж топлива в столице после отмены режима самоизоляции остается на 5% ниже средних значений февраля-марта, только продажи АИ-95 на неделе с 9 по 14 июня оказались почти на уровне (на 1.6% ниже) средних объемов до введения ограничений из-за пандемии коронавируса.

В среднем по России объем продаж топлива в период после окончания рабочих дней – с 12 мая по 14 июня - превысил средние показатели февраля-марта на 5%: потребление АИ-95 и АИ-92 возросло на 6% и 7% соответственно, продажи дизельного топлива вернулись к показателям до введения ограничений.

Согласно исследованию, на протяжении всего периода ограничений, связанных с коронавирусом, по всей России цены на бензин оставались стабильны. Роста цен по сравнению с базовым периодом до введения ограничений во всех федеральных округах также не произошло. Средняя цена бензина АИ-92 по России в период после окончания нерабочих дней составила 42.5 рубля за литр, АИ-95 - 45.6 руб. за литр, ДТ - 47.6 руб. за литр.

"AK&M" от 22.06.2020
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