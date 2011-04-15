Транснефть завершила реконструкцию участка МН Сургут - Полоцк

АО "Транснефть-Верхняя Волга" завершило реконструкцию участка магистрального нефтепровода (МН) Сургут - Полоцк. Об этом говорится в сообщении компании.



Работы проводились в Новоторъяльском районе Республики Марий Эл и Яранском районе Кировской области.



Реконструкция участка началась в июне 2019 года. Произведена замена 13.5 км линейной части магистрального трубопровода с монтажом узла запорной арматуры, автоматики и телемеханики, а также электрохимической защиты и инженерно-технических средств охраны. Выполнено четыре пересечения с инженерными коммуникациями, в том числе с воздушной линией электропередачи ВЛ-10 кВ и кабелями связи. После завершения строительно-монтажных работ проведены гидравлические испытания и внутритрубная диагностика.



Подключение участка осуществлялось в период плановой 120-часовой остановки транспортировки нефти. В работах были задействованы 62 человека, использовалось 11 единиц специальной техники.



Транспортировка нефти возобновлена в соответствии с графиком и осуществляется в штатном режиме. Ввод участка в эксплуатацию планируется в ноябре.



Реконструкция участка МН Сургут - Полоцк выполнена в соответствии с программой технического перевооружения объектов магистральных нефтепроводов АО "Транснефть-Верхняя Волга". Цель - повышение надежности и обеспечения бесперебойной транспортировки нефти по системе магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть".



АО "Транснефть-Верхняя Волга" является дочерним предприятием ПАО "Транснефть".



Основными задачами компании являются приём и транспорт нефти и нефтепродуктов по магистральным нефтепроводам и нефтепродуктопроводам на нефтеперерабатывающие заводы Центральной России и для дальнейших экспортных поставок.



Магистральные нефтепроводы и нефтепродуктопроводы "Транснефть-Верхняя Волга": "Сургут-Полоцк", "Горький-Ярославль", "Ярославль-Москва", "Рязань-Москва", "Горький-Рязань", "Альметьевск-Горький", "Горький-Новки", "Новки-Рязань", "Второво-Ярославль", "Рязань-Тула-Орел", кольцевые МНПП - пролегают по территории тринадцати субъектов Российской Федерации, пересекают крупнейшие водные артерии страны: Волгу, Оку, Суру, Клязьму, Москву-реку и имеют общую протяжённость нефтепроводов и нефтепродуктопроводов в однониточном исчислении свыше 6 тыс. км. Функционирование системы обеспечивает комплекс из 24 нефтеперекачивающих и нефтепродуктоперекачивающих станций, 32 насосных станций, 10-ти резервуарных парков с резервуарами ёмкостью 5, 10, 20, 30 и 50 тыс. куб. м.



"AK&M" от 22.06.2020