ВЭБ.РФ продал на торгах имущество литейного производства ТПК "Орские заводы" за 55.9 млн руб.

ВЭБ.РФ продал на торгах имущество литейного производства ООО "ТПК "Орские заводы" за 55.9 млн руб. Об этом говорится в сообщении ВЭБа.



Покупателем стало АО "Механический завод". Завод заинтересован в восстановлении линии для производства чугунного литья.



Торги прошли в рамках предпринимаемых ВЭБ.РФ при поддержке администрации Оренбургской области шагов по поиску потенциальных инвесторов, способных сохранить производственный потенциал "Орских заводов", запустить производство на отдельных линиях или перепрофилировать производство с использованием имеющегося оборудования.



На торгах продолжается продажа оставшегося имущества предприятия, которое также объединено в один лот. Стартовая цена лота составляет 266 млн руб. В него вошли не только производственные линии и оборудование, но и земельный участок, принадлежащий ТПК "Орские заводы". Приобретение этого лота будет способствовать сохранению производственных активов в регионе, а запуск производственной деятельности позволит создать рабочие места.



ООО "ТПК "Орские заводы" создавалось для производства холодильников, бытовых плит, компрессоров для холодильной техники в городе Орск. Расположен в 11 обособленных зданиях на земельном участке общей площадью 54 га.



Финансирование "Орских заводов" группой ВЭБ осуществлялось с 2012 по 2018 год. Средства предоставлялись с целью консолидации производственных активов "Орского завода холодильников", "Орского завода компрессоров", "Механического завода" и возобновления производственной деятельности.



В декабре 2018 Арбитражным судом Оренбургской области ТПК "Орские заводы" признан несостоятельным (банкротом) с открытием конкурсного производства.



В настоящее время предприятие не осуществляет операционную деятельность, проведено сокращение численности сотрудников, оптимизация расходов на содержание (обслуживание) имущества должника. Конкурсным управляющим предприняты меры по консервации.



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