Пассажиропоток группы "Аэрофлот" за январь-май упал на 47.8%, авиакомпании - на 49.7%

Пассажиропоток группы "Аэрофлот" за январь-май 220 года упал на 47.8% до 11.7 млн по сравнению с годом ранее. За этот же период авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 7.3 млн пассажиров, на 49.7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении компании.



Пассажирооборот группы снизился на 48.1%, компании - на 49.8%.



Занятость пассажирских кресел по группе "Аэрофлот" снизилась на 9.4 процентного пункта до 68.8%, по компании - на 11.8 процентного пункта до 64.6%.



В мае 2020 года группа "Аэрофлот" перевезла 305.6 тыс. пассажиров, что на 93.9% ниже результата за май 2019 года.



На операционные результаты пяти месяцев и мая 2020 года повлияла динамика спроса и значительные ограничения на полеты, связанные с распространением коронавирусной инфекции в мире. Остановка регулярных международных рейсов, ограничения на передвижения по России и опасения пассажиров совершать перелеты повлияли на снижение показателей.



В июне группа "Аэрофлот" приступила к постепенному восстановлению объемов операционной деятельности в связи с частичным снятием ограничений. Восстановление полетов сопровождается поступательным увеличением занятости кресел.



Группа компаний "Аэрофлот" - крупнейший в России холдинг, который включает ряд дочерних компаний: АО "Донавиа", АО "Авиакомпания "Россия", АО "Оренбургские авиалинии" (Orenair), АО "Авиакомпания "Аврора" (единая дальневосточная авиакомпания, первый рейс совершила в ноябре 2013 года), а также ООО "Авиакомпания "Победа", осуществляющее бюджетные авиаперевозки.



ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (ИНН 7712040126) - крупнейший российский авиаперевозчик.



По состоянию на 31 марта 2020 года парк группы "Аэрофлот" насчитывал 361 воздушное судно, парк авиакомпании "Аэрофлот" - 247 воздушных судов.



Убыток Аэрофлота по МСФО за I квартал 2020 года вырос на 42.8% до 22.484 млрд руб. с 15.746 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 10.2% до 123.894 млрд руб. со 138.041 млрд руб., показатель EBITDA - на 38.8% до 13.054 млрд руб. с 21.333 млрд руб.



Чистый убыток ПАО "Аэрофлот" по РСБУ за I квартал 2020 года упал на 4.2% до 16.139 млрд руб. с 16.85 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 11.5% до 100.867 млрд руб. со 114.026 млрд руб.



"AK&M" от 22.06.2020