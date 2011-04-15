Дома на месте Черкизовского рынка возведут к концу 2021 года

Строительство первых четырех жилых корпусов для переселенцев по программе реновации на месте бывшего Черкизовского рынка завершится к концу следующего года. Об этом заявил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов, говорится в сообщении Стройкомплекса.



"Общие объемы застройки территории будут определены позднее, по мере разработки проекта", - пояснил Р.Загрутдинов.



Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин 1 августа 2017 года утвердил программу реновации жилищного фонда. Она предусматривает расселение более 350 тыс. квартир. В программу включено 5174 дома.



В адресный перечень входит 431 стартовая площадка с объемом строительства более 6.7 млн кв м жилья.



Первые новоселы въехали в новые дома в феврале 2018 года. Для заселения передан 51 дом. Уже переехали или находятся в процессе переселения около 23 тыс. жителей.



"AK&M" от 22.06.2020