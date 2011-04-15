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22/06/2020
12:28

Банк "Открытие" снижает ставки по ипотеке

Банк "Открытие" с 25 июня снижает ставки по всем базовым программам ипотечного кредитования. Об этом говорится в сообщении банка.

С указанной даты приобрести квартиру в строящемся доме в рамках программы "Новостройка" можно будет по ставке от 7.5%. Рефинансирование ипотеки других банков (программа "Рефинансирование") и покупка готового жилья по программе "Квартира" будут доступны по ставке от 7.8%.

Напомним, 16 июня банк также снизил ставки по "Госпрограмме 2020" до 5.99% на покупку жилья у застройщика, а также представил новые условия кредитования военнослужащим.

Кроме того, в "Открытии" продолжает действовать программа "Семейная ипотека" со ставкой 4.7%.

Ипотечный кредит в банке "Открытие" можно получить на сумму до 30 млн руб. на срок до 30 лет.

Банк "Открытие" - универсальный коммерческий банк. Работает на финансовом рынке с 1992 года. Банк "Открытие" был сформирован в результате интеграции более чем 10 банков различного масштаба, в том числе таких крупных федеральных как Номос-Банк, Ханты-Мансийский банк и банк "Петрокоммерц".

"AK&M" от 22.06.2020
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