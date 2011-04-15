Росбанк продлит режим удаленной работы до осени

Росбанк принял решение оставить большую часть сотрудников на удаленке как минимум до сентября. Об этом говорится в сообщении банка.



Такой шаг является продолжением кадровой политики банка, согласно которой сотрудники могут выбирать график и режим работы, наиболее комфортный для них.



"Сотрудники ряда подразделений Росбанка работали удаленно и ранее. В период ограничительных мер мы масштабировали уже имеющуюся платформу удаленного доступа и бесшовно перевели на удаленку более чем 85% сотрудников, использовав накопленный ранее опыт. Период самоизоляции предоставил широкие возможности для изучения всех плюсов и минусов дистанционной работы, в настоящее время этот опыт анализируется банком, изучается возможность его применения в дальнейшем. В любом случае, перевод с удаленного на привычный офисный режим будет осуществлен поэтапно, взвешенно, с учетом фокуса банка на безопасность и здоровье сотрудников и клиентов", - прокомментировала директор по персоналу Росбанка Мария Мосина, цитируемая в сообщении.



ПАО "Росбанк" (ИНН 7744001497) основано в 1993 году, входит в тридцатку крупнейших российских банков, является универсальным коммерческим банком, предоставляющим весь комплекс банковских услуг как юридическим, так и физическим лицам. Мажоритарным акционером банка является французская банковская группа Societe Generale. 100%-ми дочерними компаниями Росбанка являются банки DeltaCredit и "Русфинанс".



"AK&M" от 22.06.2020