ВСМПО-Ависма не намерена останавливать производство. Об этом заявили акционеры компании, говорится в сообщении ВСМПО.



Заявление временно исполняющего обязанности генерального директора Максима Кузюка не соответствует действительности, подчеркивается в сообщении.



Напомним, 17 июня 2020 года в рамках открытой встречи с профсоюзными организациями исполняющий обязанности генерального директора Максим Кузюк упомянул о возможном прекращении работы предприятия в сентябре в случае, если компания не получит новые заказы. Данный комментарий является личным мнением М.Кузюка, не имеющим отношения к действительности, отмечает компания.



Возможность приостановки производственных процессов никогда не рассматривалась акционерами.



ПАО Корпорация ВСМПО-АВИСМА (ИНН 6607000556) - российская вертикально интегрированная металлургическая компания, глобальный лидер на мировом высокотехнологичном рынке титановой продукции. У компании собственная развитая сеть дистрибьюторов в Европе, Северной Америке и Азии, а также производственные мощности в США. Корпорация является единственной в мире титановой компанией, осуществляющей полный цикл производства - от переработки сырья до выпуска конечной продукции.



"AK&M" от 22.06.2020