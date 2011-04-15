Petropavlovsk подал заявление для вторичного листинга на МосБирже

Petropavlovsk PLC подал заявление для проведения вторичного листинга на Московской Бирже. Об этом говорится в сообщении компании.



Планируемое вторичное размещение дополняет первичный листинг компании на Лондонской фондовой бирже, где торговля обыкновенными акциями компании продолжится.



Проводя вторичный листинг на Московской Бирже, компания ожидает получить преимущества диверсификации и увеличения количества инвесторов, получив доступ к более широкому кругу инвесторов, которые не представлены в Лондоне и не имеют возможности купить акции на Лондонской фондовой бирже.



Компания считает, что вторичный листинг приведет к росту ликвидности, росту объема торгов и повышению узнаваемости бренда.



В дополнение к этому, компания может получить право на включение в Индекс МосБиржи и Индекс РТС при условии соблюдения критериев на следующую соответствующую дату оценки в сентябре 2020 года.



Ожидается, что при условии принятия уполномоченным органом биржи решения о включении ценных бумаг в список, торговля обыкновенными акциями компании на Московской бирже начнется к концу июня 2020 года.



В связи со своей заявкой на вторичный листинг компания не будет размещать или выпускать новые акции, от действующих акционеров не требуется никаких действий. Обыкновенные акции компании, торгующиеся на МосБирже, будут депонированы на счет в Clearstream в Euroclear UK & Ireland, в пользу Национального расчетного депозитария, который имеет счет в Clearstream. После этого авторизованные участники рынка смогут получить доступ к акциям в НРД, что позволит ответить на спрос инвесторов в России. Котировки и расчеты будут проводиться в местной валюте, российских рублях.



Petropavlovsk Рlc. является добывающей и геологоразведочной компанией, основные активы которой расположены в России. Это первая из английских горнодобывающих компаний со 100%-ными российскими активами, разместившая акции на Лондонской бирже альтернативных инвестиций. Группа Petropavlovsk была создана в результате объединения в 2009 году золотодобывающей Peter Hambro Mining и железорудной Aricom. Деятельность группы сосредоточена на приобретении, разведке, разработке и организации производства месторождений полезных ископаемых.



"AK&M" от 22.06.2020