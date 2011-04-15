ВВП РФ в мае снизился на 10.9%, Минэкономразвития

ВВП РФ в мае снизился на 10.9% в годовом исчислении. За январь-май снижение ВВП оценивается на уровне 3.7%. Об этом сообщается в материалах Минэкономразвития.



В несырьевых отраслях обрабатывающей промышленности и в сфере розничной торговли спад сократился по сравнению с предыдущим месяцем. Однако в целом экономическая активность сохранялась ниже уровней прошлого года, что связано, в первую очередь, с постепенным характером снятия ограничений по стране после окончания режима нерабочих дней, подчеркивает Минэкономразвития.





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