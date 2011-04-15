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22/06/2020
13:43

BT, NSSLGlobal и Viasat образуют альянс для внедрения инноваций в сфере спутниковой связи UK MOD

Ведущие мировые коммуникационные компании BT plc, NSSL Global Ltd и Viasat UK Ltd. создают альянс для предоставления услуг спутниковой связи для оборонного сектора (SATCOM) и поддержки модернизации оборонного и космического секторов Великобритании. Об этом говорится в сообщении Viasat.

Альянс создан для реализации основных программ UK MOD, включая Service Delivery Wrap (SDW) входящую в Skynet 6. Помимо поддержки текущих программ MOD, альянс намерен внести свой вклад в разработку оборонных и космических технологий.

Альянс является лидером в области спутниковой связи, кибербезопасности, предоставления услуг искусственного интеллекта и новых технологий.

BT - один из ведущих мировых поставщиков коммуникационных услуг и решений, обслуживающий клиентов в 180 странах. Компания предоставляет сетевые ИТ-услуги; широкополосные, телевизионные и интернет-продукты, а также конвергентные продукты и услуги фиксированной и мобильной связи. BT состоит из четырех клиентских подразделений: Consumer, Enterprise, Global и Openreach.

Viasat - спутниковое телевидение, принадлежащее шведской медиа-группе Nordic Entertainment Group. Бренд основае в Швеции в 1991 году.


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