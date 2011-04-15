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22/06/2020
13:55

Росстандарт запретил выпуск автобусов Golden Dragon XML6957

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) запретило выпуск в обращение автобусов Golden Dragon типа XML6957 (торговое наименование CARRIER или D95). Об этом говорится в сообщении ведомства.

В отношении указанных транспортных средств были оформлены одобрения типа транспортного средства NN ТС RU E-CN.MT27.00025, ТС RU E-CN.MT27.00025.И1, ТС RU E-CN.MT27.00025.Р1, ТС RU E-CN.MT27.00025.Р1И1, ТС RU E-CN.MT27.00025.P2. Утверждение данных документов отменено приказом Росстандарта от 26 марта 2020 года N 607.

Решение принято в соответствии с пунктами 103 и 105 технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Причиной данного решения является несоответствие транспортных средств требованиям технического регламента, выявленное по результатам испытаний в 2019 году в рамках осуществления Росстандартом надзорных полномочий. Выявлены нарушения по таким параметрам как эффективность тормозных систем, удерживающих систем, прочность сидений и их креплений, оснащение безопасными стеклами, эффективность работы светотехники, прочность кузова, работа устройства вызова экстренных оперативных служб (ЭРА-ГЛОНАСС) и по другим параметрам. Таким образом, использование автобусов Golden Dragon типа XML6957 представляет опасность для жизни и здоровья участников дорожного движения.

Несмотря на это компания ООО "Голден Драгон Бас", являющаяся официальным импортером автобусов Golden Dragon, проигнорировала законные требования по устранению выявленных нарушений. В частности, в нарушение статьи 38 закона "О техническом регулировании" компанией не приняты меры по разработке программы мероприятий по предотвращению причинения вреда от обращения опасной продукции (отзывной кампании), включающей устранение конструктивных нарушений и ремонт находящейся в эксплуатации техники. Также продолжается незаконная реализация опасных автобусов.

Законность и обоснованность действий Росстандарта подтверждена вступившими в законную силу решением Арбитражного суда города Москвы от 13 декабря 2019 года по делу N А40-238207/2019-146-1922 и постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 18 февраля 2020 года N 09АП-82738/2019.

По информации МВД России, на территории Российской Федерации находятся в эксплуатации (зарегистрировано) 109 единиц автобусов Golden Dragon типа XML6957 (перечень VIN-номеров приведен на сайте Росстандарта).

В настоящее время Росстандартом готовится иск в суд о принудительном отзыве опасных автобусов Golden Dragon в соответствии со статьей 40 закона "О техническом регулировании".

Росстандарт сообщает о возможности владельцев указанных транспортных средств обращаться в ведомство за юридической поддержкой по защите их законных интересов.

"AK&M" от 22.06.2020
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