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22/06/2020
14:11

На Госуслугах запущен сервис "Поступление в вуз онлайн"

На Едином портале госуслуг запущен сервис "Поступление в вуз онлайн". Об этом сообщило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

С его помощью абитуриенты могут подать документы в российские государственные вузы без личного посещения приемных комиссий, бумажных заявлений и очередей.

Сервис позволяет выбрать вузы для поступления, направить заявление о зачислении с приложением необходимых документов, узнать о датах дополнительных вступительных испытаний, отслеживать свое место в конкурсных списках, управлять согласием на зачисление, внести изменения в заявление, узнать о зачислении, получив уведомление от вуза.

Все эти функции доступны из личного кабинета пользователям, зарегистрированным на Госуслугах, и не требуют очного присутствия абитуриента в вузе.

Чтобы подать в вуз документы через суперсервис, нужно заполнить заявление о приеме и приложить необходимые документы (копии аттестата об окончании школы, дипломов, свидетельств, подтверждающих индивидуальные достижения, которые учитываются при поступлении). Их можно отсканировать или сфотографировать. Оригинал аттестата в 2020 году для поступления в вуз не нужен. Его необходимо принести в вуз уже после зачисления в течение первого года обучения.

Также в 2020 году документы в вузы можно подать, не дожидаясь результатов ЕГЭ. Результаты экзаменов автоматически будут переданы в вузы.

Если абитуриент сдавал ЕГЭ в предыдущие годы, он может указать это в заявлении.

При зачислении в вуз абитуриенту придет оповещение от портала Госуслуг на электронную почту или в личный кабинет.

Постепенно к суперсервису подключатся 54 российских вуза.

"AK&M" от 22.06.2020
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