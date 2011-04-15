На Госуслугах запущен сервис "Поступление в вуз онлайн"

На Едином портале госуслуг запущен сервис "Поступление в вуз онлайн". Об этом сообщило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.



С его помощью абитуриенты могут подать документы в российские государственные вузы без личного посещения приемных комиссий, бумажных заявлений и очередей.



Сервис позволяет выбрать вузы для поступления, направить заявление о зачислении с приложением необходимых документов, узнать о датах дополнительных вступительных испытаний, отслеживать свое место в конкурсных списках, управлять согласием на зачисление, внести изменения в заявление, узнать о зачислении, получив уведомление от вуза.



Все эти функции доступны из личного кабинета пользователям, зарегистрированным на Госуслугах, и не требуют очного присутствия абитуриента в вузе.



Чтобы подать в вуз документы через суперсервис, нужно заполнить заявление о приеме и приложить необходимые документы (копии аттестата об окончании школы, дипломов, свидетельств, подтверждающих индивидуальные достижения, которые учитываются при поступлении). Их можно отсканировать или сфотографировать. Оригинал аттестата в 2020 году для поступления в вуз не нужен. Его необходимо принести в вуз уже после зачисления в течение первого года обучения.



Также в 2020 году документы в вузы можно подать, не дожидаясь результатов ЕГЭ. Результаты экзаменов автоматически будут переданы в вузы.



Если абитуриент сдавал ЕГЭ в предыдущие годы, он может указать это в заявлении.



При зачислении в вуз абитуриенту придет оповещение от портала Госуслуг на электронную почту или в личный кабинет.



Постепенно к суперсервису подключатся 54 российских вуза.

"AK&M" от 22.06.2020