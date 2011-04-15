Sandvik приобретает Miranda Tools

Dormer Pramet, подразделение Sandvik Machining Solutions, достигло соглашения о приобретении бизнеса индийской компании Miranda Tools, включающего производство быстрорежущей стали и твердосплавных инструментов круглого диаметра. Об этом говорится в сообщении Sandvik.



Это приобретение будет способствовать расширению присутствия Dormer Pramet на ключевых рынках, в том числе Индии, Китая и Юго-Восточной Азии.



Сделка подлежит одобрению регулирующих органов.

Dormer Pramet - мировой производитель и поставщик режущих инструментов для машиностроительной промышленности.





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