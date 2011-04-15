ЮТэйр не будет осуществлять выплаты по 12-ти летним кредитам

ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" приняло решение не осуществлять выплаты не только по 7-ми летним, но и по 12-ти летним кредитам и займам. Об этом говорится в сообщении компании.



Такое решение принято ввиду с форс-мажорных обстоятельств из-за коронавирусной инфекции, когда требуется накопление и перераспределение всех средств в пользу операционной деятельности,



Сейчас перед Группой "ЮТэйр" поставлена приоритетная задача - гарантировать транспортную доступность в регионах, особенно там, где авиакомпания - единственный перевозчик, а также сохранить кадровые и производственные ресурсы для обеспечения безопасности полетов.



Кроме того, в силу форс-мажора из-за COVID-19 будут изменены условия платежей по долгу ООО "Финанс-Авиа" (100% дочернего общества группы "ЮТэйр"), который остался после реструктуризации облигаций. В июле группа предложит кредиторам ООО "Финанс-Авиа" варианты получения оставшихся выплат.



ПАО "Авиакомпания "ЮTэйp" (ИНН 7204002873) является ядром группы компаний "ЮТэйр", которая включает как компании, осуществляющие эксплуатацию воздушных судов (самолётов и вертолётов), так и проводящие ремонт и техобслуживание, подготовку персонала, сервисное обеспечение рейсов, продажу авиаперевозок.



Компания осуществляет пассажирские перевозки как на внутрироссийских, так и на международных авиалиниях, и входит в число крупнейших авиаперевозчиков РФ. "ЮТэйр" эксплуатирует лайнеры Boeing 737-500, Boeing 737-400, Boeing 767-200, Boeing 737-800, ATR 72-500.



"AK&M" от 22.06.2020