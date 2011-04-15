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22/06/2020
13:24

Авиакомпания "Россия" открыла программу полетов по туристическим направлениям

"Россия" открыла программу полетов по туристическим направлениям. Об этом говорится в сообщении авиакомпании.

Так, 22 июня в партнерстве с Библио-Глобус перевозчик выполнил рейс в открытый для туристов Сочи.

Рейс FV5607 вылетел 22 июня в 01:05 из терминала В Международного аэропорта "Шереметьево". Самолет Boeing-737 со 100-процентной загрузкой - 189 пассажирами на борту - приземлился в аэропорту Сочи точно по расписанию. После вылета первого рейса "России" в рамках новой программы уже через 5 минут, - в 01:10 из "Шереметьево" в Сочи вылетел следующий рейс. Его загрузка также составила 100%.

Сочи официально открылся для туристов - с 21 июня отменена обязательная обсервация для прибывающих в регион граждан РФ, частично снят режим эпидемиологического контроля, а также сняты ограничения по передвижению внутри региона.

Авиакомпания "Россия" входит в Группу "Аэрофлот". Совокупная маршрутная сеть авиакомпании насчитывает более 130 направлений. С 2014 года авиакомпания является официальным перевозчиком футбольного клуба "Зенит".

По итогам 2019 года "Россия" перевезла более 11.6 млн пассажиров.

"AK&M" от 22.06.2020
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