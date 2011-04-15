Всемирный банк поможет эко-промышленным паркам сократить загрязнение окружающей среды и выбросы парниковых газов в китайской провинции Jiangxi

Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил кредит в размере $200 млн Китаю для проекта эко-промышленных парков Jiangxi, который укрепит институциональную и нормативную базу провинции для создания эко-промышленных парков, приведя их в соответствие с международными стандартами и помогая сократить загрязнение окружающей среды и выбросы парниковых газов (ПГ). Об этом говорится в сообщении Всемирного банка.



Промышленный сектор Китая несет ответственность за 70% загрязнения окружающей среды и 72% выбросов парниковых газов (ПГ) в стране. Поскольку большая часть промышленного производства осуществляется в рамках индустриальных парков, считается, что на эти парки приходится большая часть общего использования ресурсов, загрязнения и отходов в стране.



Проект поможет привлечь инвестиции, соответствующие критериям "зеленой" индустрии, а также обеспечит стимулы для частных компаний, работающих в эко-парках, инвестировать в экологически чистое производство.





"AK&M" от 22.06.2020