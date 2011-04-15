"Лента" открыла продажи на AliExpress

Компания "Лента" запустила свой официальный магазин на AliExpress. Об этом говорится в сообщении ритейлера.



Ассортимент, доступный на онлайн-площадке, насчитывает 1 тыс. наименований, в течение нескольких месяцев его нарастят до 15 тыс. позиций. Это самые популярные категории продуктов с длительным сроком хранения, а также непродовольственные товары, которые можно будет купить по тем же ценам, что и во всех магазинах сети.



Заказ можно оформить в официальном магазине "Лента" lenta.aliexpress.ru на марткетплейсе. Сборкой заказов будет заниматься партнёр торговой сети - GetFaster. Срок доставки - один день, в июне услуга будет бесплатной, если сумма заказа превысит 3 тыс. руб. В ходе пилотного проекта доставка будет осуществляться только по Москве, позже заказать товары "Ленты" на AliExpress смогут и жители Санкт-Петербурга.



"Лента" основана в 1993 году в Санкт-Петербурге. Компания управляет гипермаркетами и супермаркетами в Москве, Санкт-Петербурге, Сибири, Уральском и Центральном регионах. Компания также оперирует собственными распределительными центрами. "Лента" имеет листинг на Лондонской фондовой бирже и Московской Бирже под торговым кодом LNTA. Крупнейшими акционерами "Ленты" являются TPG Capital и Европейский банк реконструкции и развития.



Выручка "Ленты" за I квартал 2020 года выросла на 7% до 106 млрд руб. с 99 млрд руб. годом ранее. В том числе, выручка от розничных продаж увеличилась на 7.5% до 104.4 млрд руб. с 97.1 млрд руб. Оптовая выручка сократилась на 16.7%.



AliExpress Россия - совместное предприятие Alibaba Group, Mail.ru Group, МегаФона и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в сфере электронной социальной коммерции в России и СНГ. Компания создана 9 октября 2019 года.



В AliExpress Россия входят: AliExpress - крупнейшая в России и СНГ онлайн-платформа по продаже товаров широкого спроса из Китая и других стран мира, Tmall - онлайн-платформа по продаже товаров известных международных марок премиальной категории, Pandao - российский маркетплейс товаров из Китая, созданный в Mail.ru Group осенью 2017 года, направление социальной коммерции ВКонтакте, в рамках которого можно покупать товары внутри социальной сети с помощью мини-приложения AliExpress на платформе VK Mini Apps, участвовать в реферальной программе для авторов контента и размещать теги товаров на фото, в историях и лонгридах.



"AK&M" от 22.06.2020