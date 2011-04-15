"Газпром нефть" применяет технологии дополненной реальности в строительстве. Об этом говорится в сообщении компании.



На Омском НПЗ "Газпром нефти" успешно прошло испытание технологий дистанционного контроля за строительно-монтажными работами. Цифровой комплекс, разработанный "Газпромнефть - Цифровые Решения" и дирекцией по цифровой трансформации компании, формирует платформу для взаимодействия находящихся на строительной площадке специалистов с внешним экспертами, в том числе производителями оборудования.



Гарнитура дополненной реальности передает аудио- и видеосигнал внешним экспертам в онлайн-режиме, повышая контроль качества сборки технически сложных элементов, позволяя не зависеть от присутствия специалистов на площадке и сократить сроки проведения шеф-монтажных работ. Внедрение цифрового решения прошло в рамках строительства комплекса первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ - одного из ключевых проектов программы развития Омского НПЗ. Завершить строительство комплекса планируется в 2021 году, его мощность составит 8.4 млн т нефти в год, а инвестиции компании в проект строительства комплекса превышают 50 млрд руб.



Технология дистанционного контроля была впервые применена при монтаже оборудования колонн предназначенных для первичного разделения нефти будущего комплекса ЭЛОУ-АВТ. Благодаря цифровому решению специалисты Омского НПЗ и подрядной организации в онлайн-режиме консультировались с инженером компании-поставщика оборудования, в срок завершив монтаж ответственного оборудования. Гарнитура дополненной реальности с голосовым управлением и дисплеем разработана специально для использования в промышленных условиях и при любой погоде.



ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром нефть", по МСФО за 2019 год выросла на 6.2% и составила 400.201 млрд руб. против 376.667 млрд руб. годом ранее. Выручка составила 2.485 трлн руб. - на уровне 2018 года (+0.2% - 2.489 трлн руб.). Показатель скорректированная EBITDA (прибыль до уплаты процентов, налога на прибыль и амортизации) остался стабильным - 795.1 млрд руб. - несмотря на отрицательную динамику цен и тенденции конъюнктуры рынка.



Убыток, относящиеся к акционерам ПАО "Газпром нефть", по МСФО за I квартал 2020 года составил 13.806 млрд руб. против прибыли в 107.894 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 12.2% до 514.568 млрд руб. с 586.359 млрд руб., показатель EBITDA - на 54.6% до 81.376 млрд руб. со 179.052 млрд руб.



"AK&M" от 22.06.2020