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22/06/2020
14:58

Банк ДОМ.РФ внедрил инновационную систему распознавания документов

Банк ДОМ.РФ совместно с компаниями Smart Engines и NVI Solutions запустили IT-решение по распознаванию документов с помощью искусственного интеллекта и компьютерного зрения. Об этом говорится в сообщении банка.

Это позволит оптимизировать процесс рассмотрения заявок и выдачи кредита, сделать обслуживание клиентов еще быстрее и эффективнее.

Технология Smart IDReader позволяет автоматически распознавать документы, подаваемые потенциальными заемщики, например, паспорт, 2-НДФЛ и др. Автоматическая проверка применяется при рассмотрении всех заявок, поступающих как по дистанционным каналам - в мобильном и интернет приложениях, так и оформленных в отделении банка.

АО "Банк ДОМ.РФ" (до 13 декабря 2018 года АКБ "Российский капитал") - осуществляет финансирование проектов жилищного строительства с использованием счетов эскроу во всех субъектах Российской Федерации. Единственным акционером АО "Банк ДОМ.РФ" является АО "ДОМ.РФ".

"AK&M" от 22.06.2020
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