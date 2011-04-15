Банк ДОМ.РФ внедрил инновационную систему распознавания документов

Банк ДОМ.РФ совместно с компаниями Smart Engines и NVI Solutions запустили IT-решение по распознаванию документов с помощью искусственного интеллекта и компьютерного зрения. Об этом говорится в сообщении банка.



Это позволит оптимизировать процесс рассмотрения заявок и выдачи кредита, сделать обслуживание клиентов еще быстрее и эффективнее.



Технология Smart IDReader позволяет автоматически распознавать документы, подаваемые потенциальными заемщики, например, паспорт, 2-НДФЛ и др. Автоматическая проверка применяется при рассмотрении всех заявок, поступающих как по дистанционным каналам - в мобильном и интернет приложениях, так и оформленных в отделении банка.



АО "Банк ДОМ.РФ" (до 13 декабря 2018 года АКБ "Российский капитал") - осуществляет финансирование проектов жилищного строительства с использованием счетов эскроу во всех субъектах Российской Федерации. Единственным акционером АО "Банк ДОМ.РФ" является АО "ДОМ.РФ".



"AK&M" от 22.06.2020