ЛУКОЙЛ начал поисковое бурение на новых структурах Северного Каспия

ПАО "ЛУКОЙЛ" приступило к бурению разведочной скважины на Широтно-Ракушечной перспективной структуре, расположенной к северу от месторождения им. В.И. Грайфера. Об этом говорится в сообщении компании.



Проектная глубина скважины составляет 1650 м. Глубина моря в точке скважины - 4.5 м. Бурение ведется с самоподъемной плавучей буровой установки "Астра", предназначенной для работ на мелководье. В пределах этой структурно-тектонической зоны были открыты месторождения им. Ю. Корчагина (в 2000 году), им. В.И. Грайфера (в 2001 году), им. В. Филановского (в 2005 году).



Также компания приступила к изучению нового участка на юге акватории в пределах Восточно-Сулакского вала - структур Хазри и Титонская. В настоящее время ведется бурение 2-ой скважины, ее проектная глубина - 5200 м, глубина моря - 45 м. Работы осуществляются с самоподъемной плавучей буровой установки "Нептун". Основная цель бурения скважины N2 на структуре Хазри - изучение нефтегазоносности и выявление залежей газа и нефти в терригенно-карбонатных отложениях юрско-мелового возраста



В рамках программы бурения на действующих месторождениях Каспия ЛУКОЙЛ ведет строительство шестой скважины на блок-кондукторе месторождения им. Ю. Корчагина. Скважина добывающая, горизонтально направленная, с интеллектуальным закачиванием MultiNode, которое впервые применяется на проектах Северного Каспия. Планируемый забой - 5164.79 м по стволу. Бурение ведется с самоподъемной плавучей буровой установки "Меркурий". Плановый дебит скважины составит 348 т/сут, что позволит стабилизировать добычу на месторождении.



ЛУКОЙЛ проводит геологоразведочные работы на Северном Каспии с 1995 года, глубокое бурение - с 1999 года. В пределах лицензионных участков компании пробурено 26 поисково-оценочных скважин. Всего в акватории Каспийского моря ЛУКОЙЛ открыл 10 месторождений (с учетом СП) с суммарными извлекаемыми запасами УВС по категориям С1+С2 7 млрд барр. н.э. Шесть из них - крупные многопластовые: им. В. Филановского, им. Ю. Корчагина, Сарматское, Хвалынское, им. В.И. Грайфера, месторождение 170 км.



ПАО "ЛУКОЙЛ" (ИНН 7708004767) - вторая компания в РФ по объёмам добычи нефти. Наиболее крупный пакет акций компании контролируется её менеджментом.



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ЛУКОЙЛа, по МСФО за 2019 год выросла на 3.4% до 640.2 млрд руб. с 619.2 млрд руб. годом ранее. Выручка от реализации за 2019 год составила 7.841 трлн руб., что на 2.4% ниже по сравнению с 2018 годом - 8.036 трлн руб.



"AK&M" от 22.06.2020