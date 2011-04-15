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22/06/2020
15:20

РЖД отмечают рост почтовых отправок из Китая в Европу по железным дорогам РФ

Холдинг "РЖД" отмечает рост почтовых отправок из Китая в Европу по железным дорогам России.

Как сообщила пресс-служба РЖД, с момента запуска в апреле 2020 года первого полносоставного почтового контейнерного поезда из Китая в Европу по сети ОАО "РЖД" на сервисах АО "ОТЛК ЕРА" (дочернее общество РЖД) проследовало 17 таких составов. Всего с начала года по этому маршруту перевезено 1940 ДФЭ почтовых грузов.

В настоящее время в пути находятся еще два поезда с отправлениями из Китая во Францию, Испанию и другие страны.

Основными городами формирования почтовых контейнерных поездов в КНР стали Чунцин, Иу, Чжэнчжоу и Дунгуань.

Они следуют из Китая в сервисах ОТЛК ЕРА транзитом по территориям Казахстана, России и Белоруссии. Среднее транзитное время по инфраструктуре 1520 мм от границы КНР до границ Европы составляет 4.9 суток.

В период ограничений, связанных с грузовыми перевозками на других видах транспорта в разных странах, железная дорога обеспечивает надежное и бесшовное сопряжение частей света быстрым и предсказуемым сервисом доставки.

ОАО "Российские железные дороги" входит в мировую тройку лидеров железнодорожных компаний. Компания начала деятельность 1 октября 2003 года. Учредителем и единственным акционером ОАО "РЖД" является РФ. От имени РФ полномочия акционера осуществляет Правительство РФ. Имущество компании было сформировано путём внесения в уставный капитал ОАО "РЖД" по балансовой стоимости активов 987 организаций федерального железнодорожного транспорта, принадлежащих государству. Уставный капитал составляет 2315846775000 руб. и состоит из 2315846775 акций.

Чистая прибыль РЖД по МСФО за 2019 год выросла в 4.4 раза до 155.738 млрд руб. с 35.408 млрд руб. годом ранее. Доходы увеличились на 3.9% до 2.507 трлн руб. с 2.413 трлн руб. Прибыль до налогообложения составила 193.437 млрд руб. против 68.398 млрд руб.

"AK&M" от 22.06.2020
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