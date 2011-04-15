Ограничения на погрузку всех грузов в Мурманске сняты, РЖД

Ограничения на погрузку всех грузов в Мурманске сняты. Об этом говорится в сообщении РЖД.



С момента открытия движения на участке Выходной - Блок-пост 9 км - Мурманск в адреса грузополучателей Мурманского узла прибыло 40 поездов (по состоянию на 06:00 MSK 22 июня), выгружено 1708 вагонов, в том числе 1338 вагонов угля, 180 вагонов удобрений, 78 - железной руды, 112 - прочих грузов.



Для обеспечения беспрерывной загрузки предприятий порта ОАО "РЖД" отменены все конвенционные ограничения по погрузке, в том числе по основной номенклатуре - углю, удобрениям и руде. До открытия движения в адрес грузополучателей мурманского узла на сети железных дорог было отставлено 106 грузовых поездов. Планируется, что до конца текущей недели все они прибудут в адрес грузополучателей.



Напомним, 19 июня в 18:50 MSK было открыто движение поездов на участке обходного пути Выходной - Блок-пост 9 км - Мурманск, построенному для организации железнодорожного сообщения в Мурманской области на период работ по восстановлению моста через реку Кола в районе станции Выходной.



Масштабная работа по восстановлению железнодорожного сообщения с Мурманском проведена в кратчайшие сроки - обходной путь был организован за 18 дней и открыт для движения на 4 дня раньше намеченного срока. Работы велись в круглосуточном режиме. Было задействовано более 250 единиц строительной и автомобильнои? техники и более 1 тыс. человек. Уложено 5.7 км нового пути от станции Выходной до блокпоста 9 км. Проведена модернизация железнодорожной инфраструктуры в городе Кола.



ОАО "Российские железные дороги" входит в мировую тройку лидеров железнодорожных компаний. Компания начала деятельность 1 октября 2003 года. Учредителем и единственным акционером ОАО "РЖД" является РФ. От имени РФ полномочия акционера осуществляет Правительство РФ. Имущество компании было сформировано путём внесения в уставный капитал ОАО "РЖД" по балансовой стоимости активов 987 организаций федерального железнодорожного транспорта, принадлежащих государству. Уставный капитал составляет 2315846775000 руб. и состоит из 2315846775 акций.



Чистая прибыль РЖД по МСФО за 2019 год выросла в 4.4 раза до 155.738 млрд руб. с 35.408 млрд руб. годом ранее. Доходы увеличились на 3.9% до 2.507 трлн руб. с 2.413 трлн руб. Прибыль до налогообложения составила 193.437 млрд руб. против 68.398 млрд руб.



"AK&M" от 22.06.2020