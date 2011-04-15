В Москве 23 июня возобновится пассажирская навигация по Москве-реке. Об этом сообщила столичная мэрия.



Горожанам будет доступно около 80 судов, все они оборудованы с учетом санитарных норм.



"<…> В этом году из-за эпидемиологической обстановки открытие навигации было отложено, но уже во вторник сезон прогулок по акватории столицы будет открыт", - отметил заместитель мэра в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, слова которого приводятся в сообщении.



В этом году суда будут курсировать по более чем 10 маршрутам.



Отправиться на водную прогулку можно будет с десяти основных городских причалов, таких как Международная Выставка, Гостиница "Украина", Парк Горького, Большой Каменный Мост, Новоспасский Мост, Киевский Вокзал, Воробьевы Горы, Патриарший Мост, Зарядье, Коломенское. Кроме того, на юге Москвы откроются причалы Братеево и Марьино.



Все суда после каждого рейса будут проходить дезинфекцию. Пассажиры должны пользоваться масками и перчатками, а также соблюдать социальную дистанцию (1.5 метра). Кроме того, максимальное количество людей на борту станет на 20-70% меньше. При этом стоимость билетов не изменится, их можно будет приобрести онлайн или на специальных точках продажи.



Ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции, в столице начали снимать 12 мая. Тогда возобновилась деятельность промышленных и строительных компаний. С 1 июня вновь заработали магазины непродовольственных товаров и значительная часть компаний сферы услуг.



С 9 июня в столице отменили цифровые пропуска и самоизоляцию. С этого же дня возобновили работу парикмахерские, салоны красоты и ветеринарные клиники (в полном объеме). Театры, концертные залы и цирки получили возможность проводить репетиции творческих коллективов.



К новому этапу снятия ограничений Москва перешла16 июня. В городе заработали летние веранды, музеи, выставочные залы, библиотеки, а также стоматологические клиники и компании, работающие в сферах недвижимости, лизинга, права, бухгалтерского учета, консультирования по вопросам управления, рекламы, исследований конъюнктуры рынка.



"AK&M" от 22.06.2020