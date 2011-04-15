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22/06/2020
16:40

S7 Airlines запустила регулярные рейсы по маршруту Иркутск - Сочи

S7 Airlines запустила регулярные рейсы по маршруту Иркутск - Сочи. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта Сочи.

Рейсы будут выполняться по вторникам и воскресеньям с на воздушном судне Airbus A320 вместимостью до 164 пассажиров.

По вторникам вылет из Иркутска запланирован - в 07:35, прилет в курортную столицу - в 09:50. Время вылета в обратном направлении из Сочи - в 10:50, прибытие в Иркутск - в 21:20.

По воскресеньям время вылета отличается: отправление из Иркутска - в 07:00, прибытие на курорт - в 09:15. Отправление в обратном направлении - в 10:15, прибытие в Иркутск - в 21:45. Таким образом, время в пути составит около 6 часов 30 минут.

Время вылета и прилета указаны согласно местным часовым поясам в городах отправления и прибытия.

Напомним, авиакомпания S7 Airlines выполняет рейсы из Сочи в Москву (аэропорт "Домодедово") и Новосибирск.

S7 Airlines (бренд авиакомпании "Сибирь") является участником глобального авиационного альянса oneworld®. Авиакомпания обладает широкой сетью внутренних маршрутов, выстроенной на базе авиатранспортных узлов в Москве ("Домодедово") и Новосибирске ("Толмачёво"). S7 Airlines также выполняет регулярные полёты в страны СНГ, Европу, Ближний Восток, Юго-Восточную Азию и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Все рейсы авиакомпании выполняются на воздушных Airbus, Boeing, Embraer.

"AK&M" от 22.06.2020
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