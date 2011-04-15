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22/06/2020
16:54

Nordwind в июле запустит шесть регулярных рейсов из Пулково

Авиакомпания Nordwind в июле 2020 года запустит шесть регулярных рейсов из аэропорта "Пулково" в Горно-Алтайск, Грозный, Махачкалу, Нижневартовск, Новокузнецк и Новый Уренгой. Об этом говорится в сообщении аэропорта.

Рейсы Nordwind из Санкт-Петербурга в Махачкалу будут осуществляться с 1 июля. Полеты буду выполняться трижды в неделю по понедельникам, средам и пятницам.

Отправиться из Северной столицы в Грозный и Новый Уренгой можно будет со 2 июля по вторникам, четвергам и субботам. С 5 июля в раcписание полетов в Грозный добавятся рейсы по воскресеньям.

Рейсы Nordwind в Новокузнецк и Нижневартовск будут выполняться с 3 июля дважды в неделю по понедельникам и пятницам.

Старт полетов в Горно-Алтайск запланирован на 4 июля. Рейсы будут осуществляться по вторникам и субботам. Горно-Алтайск станет новым направлением в расписании аэропорта "Пулково".

Все полеты Nordwind из "Пулково" будут выполняться на воздушных судах семейства Boeing 737.

Рейсы из Санкт-Петербурга в Махачкалу, Новокузнецк, Нижневартовск и Новый Уренгой также обслуживают другие российские перевозчики.

Аэропорт "Пулково" занимает четвёртое место по объёму пассажиропотока в России. Главным оператором "Пулково" с 2010 года является международный консорциум "Воздушные Ворота Северной Столицы", который на основе государственно-частного партнёрства осуществляет управление аэропортом и проект его реконструкции и развития.

Пассажиропоток "Пулково" в 2019 году вырос на 8.1% до 19.581 млн по сравнению с годом ранее. Пассажиропоток на внутренних воздушных линиях вырос на 9.8% до 12.111 млн. Объём перевозок на международных воздушных линиях увеличился на 5.3% до 7.47 млн. "Пулково" обслужил 168.572 тыс. взлётно-посадочных операции, что на 1.9% больше показателя за 2018 год.

ООО "Северный ветер" (Nordwind Airlines, ИНН 7733646084) создано в мае 2008 года с лицензией на выполнение пассажирских и грузовых перевозок как международная чартерная авиакомпания, действующая по всему миру. Является одной из лидирующих авиакомпаний на российском авиационном рынке. Маршрутная сеть Nordwind включает более 200 направлений - как внутрироссийских, так и зарубежных.

"AK&M" от 22.06.2020
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