Nordwind в июле запустит шесть регулярных рейсов из Пулково

Авиакомпания Nordwind в июле 2020 года запустит шесть регулярных рейсов из аэропорта "Пулково" в Горно-Алтайск, Грозный, Махачкалу, Нижневартовск, Новокузнецк и Новый Уренгой. Об этом говорится в сообщении аэропорта.



Рейсы Nordwind из Санкт-Петербурга в Махачкалу будут осуществляться с 1 июля. Полеты буду выполняться трижды в неделю по понедельникам, средам и пятницам.



Отправиться из Северной столицы в Грозный и Новый Уренгой можно будет со 2 июля по вторникам, четвергам и субботам. С 5 июля в раcписание полетов в Грозный добавятся рейсы по воскресеньям.



Рейсы Nordwind в Новокузнецк и Нижневартовск будут выполняться с 3 июля дважды в неделю по понедельникам и пятницам.



Старт полетов в Горно-Алтайск запланирован на 4 июля. Рейсы будут осуществляться по вторникам и субботам. Горно-Алтайск станет новым направлением в расписании аэропорта "Пулково".



Все полеты Nordwind из "Пулково" будут выполняться на воздушных судах семейства Boeing 737.



Рейсы из Санкт-Петербурга в Махачкалу, Новокузнецк, Нижневартовск и Новый Уренгой также обслуживают другие российские перевозчики.



Аэропорт "Пулково" занимает четвёртое место по объёму пассажиропотока в России. Главным оператором "Пулково" с 2010 года является международный консорциум "Воздушные Ворота Северной Столицы", который на основе государственно-частного партнёрства осуществляет управление аэропортом и проект его реконструкции и развития.



Пассажиропоток "Пулково" в 2019 году вырос на 8.1% до 19.581 млн по сравнению с годом ранее. Пассажиропоток на внутренних воздушных линиях вырос на 9.8% до 12.111 млн. Объём перевозок на международных воздушных линиях увеличился на 5.3% до 7.47 млн. "Пулково" обслужил 168.572 тыс. взлётно-посадочных операции, что на 1.9% больше показателя за 2018 год.



ООО "Северный ветер" (Nordwind Airlines, ИНН 7733646084) создано в мае 2008 года с лицензией на выполнение пассажирских и грузовых перевозок как международная чартерная авиакомпания, действующая по всему миру. Является одной из лидирующих авиакомпаний на российском авиационном рынке. Маршрутная сеть Nordwind включает более 200 направлений - как внутрироссийских, так и зарубежных.



"AK&M" от 22.06.2020